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Италия

Италия: в Средиземном море спасены 428 мигрантов

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Команда SeaWatch3 спасает беженцев с переполненной надувной лодки. 24 июля 2022.
Команда SeaWatch3 спасает беженцев с переполненной надувной лодки. 24 июля 2022.   -   Авторское право  Nora Boerding/Sea-Watch via AP

Немецкое гуманитарное судно SeaWatch3 с 428 нелегальными мигрантами на борту, наконец, вошло в порт Таранто на юге Италии. В прошлые выходные волонтеры спасли с переполненных надувных лодок сотни выходцев из Африки и Ближнего Востока. После этого беженцам пришлось почти неделю провести в открытом море на 40-градусной жаре, ожидая разрешения итальянских властей войти в один из портов страны.

"Средиземное море становится крупнейшим кладбищем для отчаявшихся", — заявил недавно губернатор Сицилии Нелло Музумечи. И действительно: только в последние несколько месяцев в водах к югу от Италии обнаружили пять тел утонувших мигрантов. Всего же в первом полугодии 2022-го в Италию по морю добрались около 34 тысяч человек: почти на 10 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года.

Но всё может измениться: 25 сентября итальянцы проголосуют на парламентских выборах. И если, как обещают опросы, к власти придет крайне-правая партия "Братья Италии", получить убежище в стране может стать гораздо сложнее.