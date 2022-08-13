После засухи Италия столкнулась с наводнениями

Паводками, селевыми потоками и разрушениями обернулся приход грозового фронта в Калабрию на юге Италии. Особенно сильно пострадал прибрежный город Шилла, жители которого ещё недавно страдали от аномальной жары. Повреждена набережная, размыты пляжи. Потоки грязи унесли в море, по оценкам местных властей, десятки автомобилей

Из-за непогоды в Калабрии было нарушено паромное сообщение с Сицилией – задержки достигали нескольких часов. Метеорологи предупреждают, что неблагоприятные погодные условия как на юге, так и в центральной Италии сохранятся и в выходные. В ряде регионов был объявлен жёлтый уровень погодной опасности.