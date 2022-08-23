23 августа Украина отмечает день флага. В центре Киева на Крещатике выставлена захваченная российская военная техника.

С 22 по 25 августа в стране запрещены массовые мероприятия и собрания, так как власти ожидают усиления атак со стороны России. Это связано также с обвинениями в убийстве Дарьи Дугиной в адрес Киева со стороны Москвы.

"Уважаемые украинцы, в эти дни, когда мы отмечаем день флага и день нашей независимости, если вы находитесь где-то за границей, пожалуйста, напоминайте об Украине, будьте с украинским флагом и распространяйте правду о преступлениях оккупантов", - сказал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Число погибших в результате двух российских авиаударов по Харькову, нанесенных на прошлой неделе, достигло 25. Поисково-спасательная операция завершилась в понедельник. Тела нескольких человек еще не опознаны. Около 40 раненых находятся в харьковских больницах.

Накануне власти Украины впервые за долгое время назвали количество потерь в ходе боев с российской армией с начала полномасштабного вторжения. По официальным данным, ВСУ потеряли девять тысяч военнослужащих.

В день флага в Украине начинается новый чемпионат страны по футболу. Матчи планируется проводить в Киеве и западных областях без зрителей с соблюдением обязательных мер безопасности. Во время воздушных тревог игры будут останавливать, а футболистов, тренеров и судей отправлять в укрытия.