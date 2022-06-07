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Великобритания

Авиакомпания Ryanair ввела языковой тест для пассажиров из ЮАР

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 Надежда Дрямина
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Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair принимает на борт пассажиров во французском Провансе.
Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair принимает на борт пассажиров во французском Провансе.   -   Авторское право  Claude Paris/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

На Ryanair обрушился шквал критики в соцсетях, обвинений в дискриминации и расизме. Пользователи публикуют гневные комментарии в связи с тем, что ирландская авиакомпания проводит тесты на общие знания о культуре, истории ЮАР и языка африкаанс для граждан этой страны, вылетающих в Великобританию.

Руководство крупнейшего в Европе лоукостера подтвердило, что это его инициатива, а не британских властей. Причина, как заявили в Ryanair: большое количество поддельных документов. Отныне каждый обладатель южноафриканского паспорта перед вылетом обязан заполнить соответствующий опросник. Если пассажир не выполнил тест, то на рейс его не пустят, а вернут деньги за билет.

Возмущённые клиенты Ryanair подчёркивают, что африкаанс - лишь третий по распространённости язык в стране. В Южно-Африканской Республике на нём говорит преимущественно белое население.

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