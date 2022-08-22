Новые атаки в Севастополе и на Херсонщине

В ЕС намерены существенно увеличить военную поддержку Украины путём создания специальной миссии для обучения украинской армии. Об этом заявил в испанском Сантандере глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. На следующей неделе в Праге инициативу обсудят министры обороны 27 стран.

Война, похоже, будет продолжаться. Эта ситуация требует от нас не только усилий в плане предоставления оружия Киеву, но также помощи в подготовке военных и организации армии. Надеюсь, это предложение будет одобрено. Жозеп Боррель Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности

Чиновник также выступил против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. По словам Борреля, ЕС должен быть "более избирательным" и не ставить в одном ряду олигархов и тех граждан России, которые хотят бежать из страны.

В своём видеообращении в честь дня государственного флага России Владимир Путин заявил, что с первого сентября во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна.

Государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. Владимир Путин Президент РФ

ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в оккупированной Херсонской области.

Со стороны пророссийской администрации сообщается о двух погибших и 16 пострадавших.

В аннексированном Севастополе регулярно срабатывает система ПВО.По словам назначенного Москвой губернатора Михаила Развожаева, в понедельник был сбит объект, предварительно – беспилотник. Власти разместят в городе указатели к бомбоубежищам.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужныйзаявил, что за время войны погибли почти 9 тысяч украинских солдат. Россия официально не комментирует свои потери с марта.

По последним подсчётам ООН, в Украине погибли 5587 мирных жителей, реальное число жертв может быть гораздо больше.