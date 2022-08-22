Новые атаки в Севастополе и на Херсонщине

Новые атаки в Севастополе и на ХерсонщинеКомментарии
В ЕС намерены существенно увеличить военную поддержку Украины путём создания специальной миссии для обучения украинской армии. Об этом заявил в испанском Сантандере глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. На следующей неделе в Праге инициативу обсудят министры обороны 27 стран.
Чиновник также выступил против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. По словам Борреля, ЕС должен быть "более избирательным" и не ставить в одном ряду олигархов и тех граждан России, которые хотят бежать из страны.
В своём видеообращении в честь дня государственного флага России Владимир Путин заявил, что с первого сентября во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна.
ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в оккупированной Херсонской области.
Со стороны пророссийской администрации сообщается о двух погибших и 16 пострадавших.
В аннексированном Севастополе регулярно срабатывает система ПВО.По словам назначенного Москвой губернатора Михаила Развожаева, в понедельник был сбит объект, предварительно – беспилотник. Власти разместят в городе указатели к бомбоубежищам.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужныйзаявил, что за время войны погибли почти 9 тысяч украинских солдат. Россия официально не комментирует свои потери с марта.
По последним подсчётам ООН, в Украине погибли 5587 мирных жителей, реальное число жертв может быть гораздо больше.