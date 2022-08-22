Владимир Зеленский: "Это станет той линией, за которой любые переговоры невозможны"

Ко дню независимости на Крещатике выставили уничтоженные ВСУ в боях танки и бронетранспортеры. Украина отметит 31- годовщину независимости 24 августа. В этот день исполнится также ровно полгода со дня начала полномасштабного российского вторжения на территорию страны.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Москва может к этой дате начать суд над военнопленными, в том числе бойцами полка "Азов".

"Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство... Это станет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало", - подчеркнул в видеообращении Зеленский.

Ситуация на Запорожской АЭС в воскресенье вечером стала одной из главных тем обсуждения лидеров Франции, Великобритании, США и Германии. Они отметили, что необходимо обеспечить безопасность ядерных объектов на территории Украины. В районе ЗАЭС третью неделю не прекращаются активные боевые действия.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву.

"Российское правительство должно понять, что санкции не исчезнут, если просто ждать, когда изменятся обстоятельства. Это возможно лишь после справедливого соглашения с Украиной. Мирное урегулирование может быть достигнуто лишь тогда, когда Путин и российское государство будут готовы принять это", - сказал Шольц.

Две активистки движения FEMEN после речи Шольца в День открытых дверей федерального правительства, который проводился в воскресенье, призвали к немедленному введению газового эмбарго против России.