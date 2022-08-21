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Украина

Президент Украины предупредил граждан об опасности в преддверии Дня независимости

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 Euronews
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Киев
Киев   -   Авторское право  Andrew Kravchenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Украина готовится 24 августа отмечать День независимости. К этому дню с момента начала вторжения России в Украину пройдет ровно полгода. С 22 оп 25 августа Киев запретил проводить массовые мероприятия. При этом на Крещатике подготовили выставку разбитой российской военной техники. Выступая с телеообращением украинский лидер Владимир Зеленский сказал:

"Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно гадкое и что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно - гадкое и жестокое".

Говорил Зеленский и об аннексированном Россией Крыме. По словам президента Украины, "в этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина - возвращается".

В субботу в Севастополе в здание штаба российского Черноморского флота врезался беспилотник. Пророссийские власти города утверждали, что дрон удалось сбить.31 июля штаб российского флота также был атакован беспилотником, во дворе здания прогремел взрыв. Тогда сообщалось о 6 пострадавших, в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ. В августе в разных районах полуострова произошла серия взрывов и пожаров на военных объектах.