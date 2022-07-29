Белый Дом: «не рецессия, а необходимое замедление»

Администрация президента Джо Байдена отказывается называть снижение ВВП США на протяжении двух кварталов этого года «рецессией». По словам министра финансов Джанет Йеллен, в США происходит «необходимое замедление» после сильного разогрева экономики в 2021 г.:

«У большинства экономистов и у большинства американцев одинаковое определение рецессии: существенное сокращение рабочих мест и массовые сокращения. Закрытие предприятий. Значительное замедление активности частного сектора. Сильное уменьшение семейных бюджетов. То есть масштабное ослабление нашей экономики. Сейчас мы этого не наблюдаем. Мы видим появление новых рабочих мест. Семейные доходы остаются высокими. Потребители тратят, а бизнес растет».

Замедление американской экономики происходит на фоне самой высокой за последние 40 лет инфляции и рекордного государственного долга. Снизить последствия инфляции и сократить бюджетный дефицит призван двухпартийный законопроект. Законопроект предполагает увеличение налогов на крупные доходы и понижение стоимости лекарств и медицинской страховки, а также крупные расходы на энергетические и климатические программы.