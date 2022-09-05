Курс евро к доллару — самый низкий за 20 лет

Курс европейской валюты по отношению к доллару упал до самого низкого уровня за двадцать лет. За один евро в понедельник утром давали 99 американских центов.

Аналитики связывают падение с неопределённостью вокруг поставок российского газа: в пятницу, за день до планировавшегося возобновления работы "Северного потока-1", "Газпром" сообщил о "бессрочной" остановке трубопровода. Российская компания сослалась на серьёзные неисправности одной из насосных турбин, которые можно исправить только на заводе-производителе в Канаде. При этом вторая турбина из аналогичного ремонта в Россию так и не вернулась.

В четверг Евроцентробанк намерен провести заседание, на котором рассмотрят возможные новые изменения ключевых ставок для сдерживания инфляции.

По словам аналитиков, американские финансовые регуляторы принимают аналогичные меры значительно быстрее, что способствует укреплению доллара по отношению к евро.