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Болгария

Авария около Стара-Загора: 11 пострадавших остаются в больнице

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 Euronews
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Место аварии около Стара-Загора (Болгария), где перевернулся автобус с туристами, 14 августа 2022 г.
Место аварии около Стара-Загора (Болгария), где перевернулся автобус с туристами, 14 августа 2022 г.   -   Авторское право  Boris Grdanoski/AP

После аварии автобуса с сербскими туристами на трассе "Фракия" около болгарского города Стара-Загора девять детей и двое взрослых из 48 пассажиров остаются в больнице.

Состояние четверых детей оценивается как средней тяжести, в тяжелом состоянии находится 11-летний подросток с множественными переломами. Одному из взрослых пришлось ампутировать ногу, у водителя автобуса сломана рука.

Автобус перевозил участников фольклорного фестиваля: 10 взрослых и 38 детей от 7 до 17 лет. На маршруте между болгарским черноморским курортом и Белградом, в воскресенье около 20 часов по местному времени (совпадает с московским), он съехал в кювет и перевернулся. По сообщениям очевидцев, авария произошла по вине водителя, который отвлекся от управления и потерял контроль над автобусом.