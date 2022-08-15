Авария около Стара-Загора: 11 пострадавших остаются в больнице

После аварии автобуса с сербскими туристами на трассе "Фракия" около болгарского города Стара-Загора девять детей и двое взрослых из 48 пассажиров остаются в больнице.

Состояние четверых детей оценивается как средней тяжести, в тяжелом состоянии находится 11-летний подросток с множественными переломами. Одному из взрослых пришлось ампутировать ногу, у водителя автобуса сломана рука.

Автобус перевозил участников фольклорного фестиваля: 10 взрослых и 38 детей от 7 до 17 лет. На маршруте между болгарским черноморским курортом и Белградом, в воскресенье около 20 часов по местному времени (совпадает с московским), он съехал в кювет и перевернулся. По сообщениям очевидцев, авария произошла по вине водителя, который отвлекся от управления и потерял контроль над автобусом.