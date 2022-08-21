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Россия

В России расследуют гибель Дарьи Дугиной

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 Alexander Kazakevich
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Следственные действия на подмосковной трассе, где взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной.
Следственные действия на подмосковной трассе, где взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной.   -   Авторское право  СК РФ

В Следственном комитете России считают, что убийство Дарьи Дугиной было спланировано и носит заказной характер.

В субботу вечером в Подмосковье взорвался внедорожник Land Cruiser Prado, принадлежавший дочери ультраправого российского философа Александра Дугина. Она погибла на месте.

Не исключается, что именно консервативный идеолог, поддерживающий войну в Украине, был целью покушения. Отец и дочь посетили патриотический фестиваль "Традиция", по неизвестным причинам после окончания мероприятия они уехали на разных автомобилях.

Телеграм-канал Baza сообщает, что Дарья Дугина находилась за рулём около десяти минут, когда произошёл взрыв.

РЕАКЦИИ

"Ждём результатов расследования," – написала в своём телеграм-канале представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, речь может идти об акте государственного терроризма со стороны Украины. Ранее с такими обвинениями выступили власти самопровозглашённой ДНР.

В офисе Владимира Зеленского отвергли причастность Киева к произошедшему. "Мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация," – сказал советник Михаил Подоляк.

Политолог и журналист провластных СМИ Дарья Дугина находилась в санкционных списках США и Великобритании. Она была главным помощником своего отца.