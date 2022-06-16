Британия ввела санкции против патриарха Кирилла

Британия ввела санкции против патриарха КириллаКомментарии
Великобритания наложила санкции на патриарха Московского и всея Руси Кирилла за его "активную поддержку военной агрессии России против Украины", говорится в официальном заявлении властей.
Министр иностранных дел Лиз Трасс пояснила, что предстоятель Русской православной церкви "будучи давним союзником Путина, злоупотреблял своим положением для оправдания войны".
В РПЦ охарактеризовали это решение как "абсурдное", "контрпродуктивное" и "способствующее разрыву европейского сообщества с Россией".
Под ограничения попала и уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Её обвиняют в "принудительном вывозе сотен украинских детей и организации их усыновления".
В чёрный список также включены четверо полковников 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС России, которых Лондон считает ответственными за военые преступления в Буче.
Вышеперечисленным лицам запрещён въезд в Соединённое Королевство, их активы в британской юрисдикции заморожены.
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