English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Россия

Британия ввела санкции против патриарха Кирилла

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Патриарх Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Великобритания наложила санкции на патриарха Московского и всея Руси Кирилла за его "активную поддержку военной агрессии России против Украины", говорится в официальном заявлении властей.

 Министр иностранных дел Лиз Трасс пояснила, что предстоятель Русской православной церкви "будучи давним союзником Путина, злоупотреблял своим положением для оправдания войны".

В РПЦ охарактеризовали это решение как "абсурдное", "контрпродуктивное" и "способствующее разрыву европейского сообщества с Россией".

Под ограничения попала и уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Её обвиняют в "принудительном вывозе сотен украинских детей и организации их усыновления".

В чёрный список также включены четверо полковников 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС России, которых Лондон считает ответственными за военые преступления в Буче.

Вышеперечисленным лицам запрещён въезд в Соединённое Королевство, их активы в британской юрисдикции заморожены. 

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.