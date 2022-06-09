Путин назвал "возвращение земель" своей задачей и сравнил себя с Петром IКомментарии
Владимир Путин назвал своей миссией возвращение российских земель и сравнил себя с Петром Первым. О преемственности политики он заговорил в ходе встречи с молодыми предпринимателями и учёными после посещения выставки, посвященной первому российскому императору.
9 июня в России был организован целый ряд мероприятий, приуроченных к 350-летию со дня рождения Петра I. По данным ВЦИОМ, большинство россиян положительно оценивает его деятельность. Вот, как о нём говорят прохожие в Петербурге:
– Линия Петра до сих пор соблюдена и это действительно окно в Европу и близость (к Европе). Несмотря на все события, которые происходят сейчас в мире, Петербург, как мне кажется, очень близок политически и духовно к общению с европейским континентом.
– На наших глазах, несмотря на декларации, по факту это окно превращается во фрамугу, которая как бы затягивается и закрывается.
– Пётр, я считаю, заложил основы всего этого. Мы восстановили свою армию и флот.
Создание флота и налаживание связей с Европой участники опроса ВЦИОМ чаще всего называли главными достижениями Петра I наряду с основанием Петербурга и военными кампаниями.