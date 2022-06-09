Владимир Путин назвал своей миссией возвращение российских земель и сравнил себя с Петром Первым. О преемственности политики он заговорил в ходе встречи с молодыми предпринимателями и учёными после посещения выставки, посвященной первому российскому императору.

Пётр I Северную войну 21 год вёл. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего он не отторгал, он возвращал! Так и есть... Возвращал и укреплял – вот что делал.

Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят. Владимир Путин президент России

9 июня в России был организован целый ряд мероприятий, приуроченных к 350-летию со дня рождения Петра I. По данным ВЦИОМ, большинство россиян положительно оценивает его деятельность. Вот, как о нём говорят прохожие в Петербурге:

– Линия Петра до сих пор соблюдена и это действительно окно в Европу и близость (к Европе). Несмотря на все события, которые происходят сейчас в мире, Петербург, как мне кажется, очень близок политически и духовно к общению с европейским континентом.

– На наших глазах, несмотря на декларации, по факту это окно превращается во фрамугу, которая как бы затягивается и закрывается.

– Пётр, я считаю, заложил основы всего этого. Мы восстановили свою армию и флот.

Создание флота и налаживание связей с Европой участники опроса ВЦИОМ чаще всего называли главными достижениями Петра I наряду с основанием Петербурга и военными кампаниями.