Убийство Дарьи Дугиной: реакции и обвинения

В Киеве назвали "фейком" утверждения российских спецслужб о том, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинцы.

В ФСБ заявили, что исполнительница преступления – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а также опубликовали ролик, где подозреваемую якобы видно у входа в дом, где жила Дугина, и другие видеоматериалы, подлинность которых невозможно проверить.

Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной.На сайте Кремля появился указ о её награждении орденом Мужества посмертно.

Олигарх Констинтин Малофеев, основатель канала "Царьград", с которым сотрудничала Дугина, опубликовал в своем телеграм-канале заявление праворадикального философа Александара Дугина, возложившего ответственность за смерть дочери на власти Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "подделкой" удостоверение военнослужащей Нацгвардии на имя Натальи Вовк.

На информацию, распространяемую российскими силовиками, также отреагировали в полку "Азов", сказав, что Вовк не имеет отношения к подразделению.

"Мы не криминальное и тем более не террористическое государство, которым является Российская Федерация," – заявил ранее советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк. Политик также назвал произошедшее проявлением "внутривидовой борьбы" в ФСБ.

Обозреватели удивляются скоростью "раскрытия" взрыва на Можайском шоссе по сравнению с другими громкими делами последних лет.