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мир

Португалия борется с масштабными лесными пожарами

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 Андрей Позняков
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Лесной пожар у дороги в национальном парке Серра-де-Эштрела в Португалии 18 августа 2022
Лесной пожар у дороги в национальном парке Серра-де-Эштрела в Португалии 18 августа 2022   -   Авторское право  AP Photo/Joao Henriques

Около двух тысяч человек были задействованы в воскресенье в тушении 11 лесных пожаров в материковой части Португалии. Об этом по итогам дня рассказал глава национальной службы по чрезвычайным ситуациям Андре Фернандеш. Борьбу с огнём вели при поддержке спецавиации и сотен единиц техники на земле.

По словам Фернандеша, наибольшую озабоченность вызывают очаги в муниципалитете Вила-Реал, в Аленкере под Лиссабоном и в Уреме. Ситуация в этих районах осложняется крайне низкой влажностью воздуха и порывами ветра, которые способствуют распространению огня. Пожарные возлагают надежды на смену погодных условий, прежде всего на побережье.

До вторника в ряде регионов страны действуют жёсткие ограничения на посещение лесных массивов. 

За последние недели, по оценкам национальной пожарной службы, только в горах Серра-да-Эштрела огонь уничтожил около 30 тысяч га угодий.