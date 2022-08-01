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мир

Леса Франции и Португалии горят из-за новой волны жары

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Пожар в департаменте Гар на юге Франции уничтожил 370 гектаров леса
Пожар в департаменте Гар на юге Франции уничтожил 370 гектаров леса   -   Авторское право  BENJAMIN GALY/AFP or licensors

В ночь на понедельник французским пожарным, наконец, удалось локализовать пламя в департаменте Гар на юге страны. Накануне девять из них пострадали при попытке сдержать огонь, один пожарный получил тяжелые ожоги лица и рук. Его на вертолете доставили в больницу.

Пламя разгорелось в коммуне Обе в воскресенье и уничтожило 370 гектаров леса. Пострадали также два дома, а два ангара и жилой автофургон сгорели до тла.

Более 400 пожарных до сих пор остаются в регионе и продолжают бороться с огнем.

Между тем в Португалии в воскресенье разгорелся новый лесной пожар — примерно в 40 километрах к северу от Лиссабона. Взять верх над пламенем пытаются около 400 пожарных и пять самолетов и вертолетов, но из-за жары сделать это пока не получилось.

Жители региона также пытаются остановить распространение огня, поливая свои сады из шлангов. Из местного дома престарелых пришлось эвакуировать 30 человек.