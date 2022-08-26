Волна жары в Китае стала рекордной за последние 60 лет

Сильнейшая за 60 лет волна жары накрыла половину территории Китая, распространившись даже на обычно прохладном Тибетском нагорье.

Вторая по величине экономика мира столкнулась с самым длинным за эти годы периодом температур выше 40°C и засухи: в некоторых районах на юге Китая дождя не было уже более двух с половиной месяцев. Кое-где власти даже начали засевать облака, используя стержни из йодистого серебра, чтобы вызвать дождь.

Особенно сильно пострадала провинция Сычуань, где протекает третья по величине река в мире Янцзы. Этим летом уровень воды в ней достиг рекордно низкого уровня, полностью высохли целые участки реки. Обычно Янцзы обеспечивает пресной водой более 400 миллионов китайцев, а расположенные на ней и её притоках гидроэлектростанции производят 80% электроэнергии в регионе. Но сейчас электроэнергии не хватает: ряду предприятий даже пришлось закрыться, а сотрудников компаний попросили по возможности пользоваться лестницами, а не лифтами. Некоторые местные жители вынуждены ночевать на парковках и станциях метро, потому что там прохладнее, чем дома.

Под угрозой оказался и осенний урожай: высохли посевы риса, пшеницы и кукурузы. Правительство выделило на помощь фермерам 10 миллиардов юаней — это примерно 1,5 млрд, но погибший урожай грозит дефицитом продовольствия.

А в горах у города Чунцин из-за высоких температур разгорелись лесные пожары. Местные власти мобилизовали около 5 тысяч спасателей и пожарных, тушить пламя помогают и волонтеры. В регион направлены семь специальных вертолетов. Более полутора тысяч местных жителей были эвакуированы.