Чили: демонстрации в преддверии референдума по проекту новой конституции

В столице Чили Сантьяго прошли демонстрации "за" и "против" проекта новой конституции. В документе содержатся статьи о новых правах и формах национального и государственного устройства, более благоприятных для коренных народов. Согласно опросам, проект не пользуется единодушной поддержкой избирателей. Референдум пройдет Четвертого сентября . Сейчас в стране действует конституция 1980 года, принятая в период диктатуры Аугусто Пиночета