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Чили

Чили: демонстрации в преддверии референдума по проекту новой конституции

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 Euronews
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Чили
Чили   -   Авторское право  Esteban Felix/The Associated Press

В столице Чили Сантьяго прошли демонстрации "за" и "против" проекта новой конституции. В документе содержатся статьи о новых правах и формах национального и государственного устройства, более благоприятных для коренных народов. Согласно опросам, проект не пользуется единодушной поддержкой избирателей. Референдум пройдет Четвертого сентября . Сейчас в стране действует конституция 1980 года, принятая в период диктатуры Аугусто Пиночета