Конституционный референдум в Чили

В Чили проходит общенациональный референдум: граждане высказывают своё мнение о проекте новой конституции. Действующий основной закон был принят более 40 лет назад ещё при Пиночете. Новый проект предлагает весьма широкий список социальных прав и гарантий и серьёзно меняет политическую систему. Противники реформы предупреждают, что "социализация" может привести Чили к экономическому коллапсу по примеру Венесуэлы.