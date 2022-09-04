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Чили

Конституционный референдум в Чили

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 Euronews
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Конституцию было решено изменить после массовых протестов 2019 года
Конституцию было решено изменить после массовых протестов 2019 года   -   Авторское право  Luis Hidalgo/The Associated Press

В Чили проходит общенациональный референдум: граждане высказывают своё мнение о проекте новой конституции. Действующий основной закон был принят более 40 лет назад ещё при Пиночете. Новый проект предлагает весьма широкий список социальных прав и гарантий и серьёзно меняет политическую систему. Противники реформы предупреждают, что "социализация" может привести Чили к экономическому коллапсу по примеру Венесуэлы.