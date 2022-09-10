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Чили

В Чили протестует молодёжь

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 Alexander Kazakevich
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Четвёртый день протестов в Чили.
Четвёртый день протестов в Чили.   -   Авторское право  AP Photo

Беспорядки и столкновения с полицией: в столице Чили Сантьяго несколько сотен старшеклассников потребовали улучшить условия обучения в школах, ввести уроки сексуального воспитания, гарантировать бесплатный транспорт и поступление в университет для всех.

Самые радикальные демонстранты забрасывали стражей правопорядка бутылками с зажигательной смесью, их разгоняли с помощью водомётов.

Молодёжные протесты в стране разгорелись после того, как на референдуме провалился проект новой конституции с социальным и экологическим уклоном.