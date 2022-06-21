Великобритания: забастовка железнодорожников

В Великобритании железнодорожное движение парализовано крупнейшей с 1989 года забастовкой, организованной транспортным профсоюзом RMT. В акции приняли участие более 40 тысяч человек и 13 компаний-операторов. Во вторник, в четверг и в субботу по всей стране на ряде линий движение либо полностью прекратится, либо будет курсировать один поезд из пяти. В забастовке участвуют и сотрудники лондонского метро.

Профсоюзы заявляют, что акция продлится до тех пор, пока не будут выполнены их требования. Главное из них – семипроцентное увеличение заработной платы трудящихся, которая за последние десять лет либо не менялась, либо уменьшалась, что в условиях нынешней инфляции стало особенно ощутимо. Между тем руководство компании соглашалось поднять зарплату лишь на 3%, причём при условии сокращения рабочих мест.

По мнению экспертов, забастовка железнодорожников станет серьёзным ударом по ряду секторов британской экономики, находящихся не в лучшей форме после пандемии.