Зеленский заявил, что переговоры с РФ возможны только после вывода войск

Переговоры с РФ возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины. Об этом по итогам трехсторонней встречи во Львове заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

К возобновлению дипломатического процесса призвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которые приехал в Украину впервые с начала войны.

"Меня очень удивляют слова о том, что они готовы к какому-то миру. Люди, которые каждый день убивают, насилуют, бьют по нашим мирным городам крылатыми ракетами, не могут хотеть мира. Сначала они должны покинуть нашу территорию", — заявил Владимир Зеленский.

Во встрече принимал участие генсек ООН Антониу Гутерриш. Он отметил, что после заключения зерновой сделки цены на сельскохозяйственные продукты на мировом рынке снизились на 9%.

"Мы наблюдаем признаки стабилизации глобального рынка продовольствия, но давайте не будем тешить себя иллюзиями. Предстоит еще проделать долгий путь, прежде чем эти изменения отразятся на повседневной жизни людей, на их булочных. На этом рынке цепочки поставок до сих пор нарушены, а стоимость энергоресурсов и транспортировки неприемлема", — подчеркнул генсек ООН.

Он также призвал к демилитаризации территории вокруг захваченной российскими войсками Запорожской АЭС, но это предложение уже назвали неприемлемым в МИД РФ.

Турецкий лидер выразил обеспокоенность тем, что вокруг АЭС продолжаются бои.

"Мы не хотим пережить еще один Чернобыль. Турция использует свое влияние, чтобы прекратить этот конфликт с помощью дипломатического решения. Мы остаемся рядом с нашими украинскими друзьями", — сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, многие темы, поднимавшиеся во Львове, потребуют согласия Кремля, и он обсудит итоги встречи с российским президентом Владимиром Путиным, с которым он встречался уже дважды за время вторжения РФ в Украину.

В вечернем видео обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция выразила готовность взять под свой патронат восстановление Харькова и Харьковской области. В четверг в городе до 17 возросло число жертв российского авиаудара по общежитию.