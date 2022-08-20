Инклюзивная революция в Верховном суде Канады

В шаге от исторического назначения: премьер-министр Канады Джастин Трюдо выдвинул кандидатуру Мишель О'Бонсавин в Верховный суд. Она может стать первой представительницей коренных народов в высшей судебной инстанции страны, состоящей из девяти членов.

По словам О'Бонсавин, которая в настоящее время работает судьёй в Онтарио, принадлежность к народу абенаков повлияло на её юридическую карьеру.

Ожидается, что парламентская комиссия утвердит её кандидатуру на следующей неделе.