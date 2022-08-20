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мир

Инклюзивная революция в Верховном суде Канады

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 Alexander Kazakevich
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Премьер-министр и лидер Либеральной партии Канады Джастин Трюдо проводит политику "примирения" с коренными народами.
Премьер-министр и лидер Либеральной партии Канады Джастин Трюдо проводит политику "примирения" с коренными народами.   -   Авторское право  John Locher/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

В шаге от исторического назначения: премьер-министр Канады Джастин Трюдо выдвинул кандидатуру Мишель О'Бонсавин в Верховный суд. Она может стать первой представительницей коренных народов в высшей судебной инстанции страны, состоящей из девяти членов.

По словам О'Бонсавин, которая в настоящее время работает судьёй в Онтарио, принадлежность к народу абенаков повлияло на её юридическую карьеру. 

Ожидается, что парламентская комиссия утвердит её кандидатуру на следующей неделе.