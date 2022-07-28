"Любовь и память о страданиях": папа римский Франциск прибыл в Квебек

"Любовь и память о страданиях": папа римский Франциск прибыл в КвебекКомментарии
Через 38 лет после визита Иоанна Павла Второго в Квебеке вновь встречают папу римского. Пасторский визит Франциска в Канаду продолжился во франко-язычной провинции, где понтифика принимала Мэри Саймон, первая представительница инуитов на посту генерал-губернатора, а также премьер-министр страны Джастин Трюдо.
В своей речи, произнесённой в столице региона на берегу реки Святого Лаврентия, Франциск в очередной раз принёс извинения за издевательства, которым подвергались дети из семей коренных народов в религиозных школах-интернатах.
Некоторые представители первых народов Канады полагают, что извинений недостаточно, и требуют, чтобы глава Святого Престола осудил не только конкретных служителей, но и институциональную роль церкви в принудительной культурной ассимиляции. Звучат призывы к возмещению ущерба и привлечению к ответственности виновных в убийствах и других преступлениях, совершённых в католических заведениях.