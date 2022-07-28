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Канада

"Любовь и память о страданиях": папа римский Франциск прибыл в Квебек

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 Alexander Kazakevich
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Джастин Трюдо и генерал-губернатор Канады Мэри Саймон принимают папу римского Франциска в Квебекской крепости.
Джастин Трюдо и генерал-губернатор Канады Мэри Саймон принимают папу римского Франциска в Квебекской крепости.   -   Авторское право  Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Через 38 лет после визита Иоанна Павла Второго в Квебеке вновь встречают папу римского. Пасторский визит Франциска в Канаду продолжился во франко-язычной провинции, где понтифика принимала Мэри Саймон, первая представительница инуитов на посту генерал-губернатора, а также премьер-министр страны Джастин Трюдо.

В своей речи, произнесённой в столице региона на берегу реки Святого Лаврентия, Франциск в очередной раз принёс извинения за издевательства, которым подвергались дети из семей коренных народов в религиозных школах-интернатах.

В понедельник утром я общался с выжившими и чувствовал, что ваши извинения тронули их. Каждый ощущает это по-своему, но я уверен, что всё сказанное вами поможет людям справиться с горем.
Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады
Премьер-министр Канады заверил, что правительство будет работать вместе с коренными народами "ради лучшего будущего всех канадцев".
Церковь и коренных канадцев связывают глубокая любовь, но также память о причинённых страданиях. Мы стремимся к примирению, к осознанию пережитой боли, это поможет залечить раны.
Франциск
папа римский

Некоторые представители первых народов Канады полагают, что извинений недостаточно, и требуют, чтобы глава Святого Престола осудил не только конкретных служителей, но и институциональную роль церкви в принудительной культурной ассимиляции. Звучат призывы к возмещению ущерба и привлечению к ответственности виновных в убийствах и других преступлениях, совершённых в католических заведениях.