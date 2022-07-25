Папа римский Франциск принес извинения коренным народам Канады за десятилетия жестокого обращения с детьми в системе католических школ-интернатов. Понтифик произнес историческую речь во время "паломничества покаяния", неподалеку от одного из бывших учебных заведений такого рода в поселении Масквачис.

"Мне очень жаль. Я прошу прощения, в особенности, за то, как многие члены церкви и религиозных общин принимали участие — не в последнюю очередь оставаясь равнодушными — в этих проектах разрушения культуры и принудительной ассимиляции, продвигавшихся правительствами того времени, кульминацией которых стала система школ-интернатов", — сказал папа римский Франциск.

На церемонии, прошедшей в месте для традиционных собраний пау-вау, присутствовал, в том числе, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, и вожди четырех племен кри.

"За время, проведенное с Вами, нам стало понятно, что Вы внимательно и с великим состраданием выслушали свидетельства о том, как подавляли наш язык, отнимали у нас культуру и очерняли нашу духовность", — заявил юрист и вождь племени кри Уилли Литлчайлд.

Система школ-интернатов, управляющихся католической церковью, существовала в Канаде с XIX до конца XX века. За это время через неё прошли более 150 тысяч детей из коренных народов, которых насильно забирали из семей. Многие из них умерли от насилия, недоедания и болезней.