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мир

Арктика: Канада и Дания больше не "воюют"

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 Alexander Kazakevich
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Главы МИД Канады и Дании Мелани Жоли и Йеппе Кофод
Главы МИД Канады и Дании Мелани Жоли и Йеппе Кофод   -   Авторское право  Justin Tang/The Canadian Press via AP

У Дании появилась сухопутная граница с Канадой протяжённостью около километра.

Копенгаген и Оттава подписали соглашение о разделе поровну острова Тартипалук (другое название – Ганс) в Северном Ледовитом океане.

Крошечный остров расположен в проливе Нэрс, разделяющем Канадский Арктический архипелаг и Гренландию, которая пользуется широкой автономией в составе Датского королевства и не входит в ЕС. На Тартипалуке никто не живёт, вокруг него нет залежей полезных ископаемых. Тем не менее датчане и канадцы на протяжении полувека оспаривали принадлежность острова, периодически отправляя военные экспедиции, которые устанавливали свои национальные флаги и оставляли для преемников записки и бутылки со спиртным. Канадские пограничники привозили виски, а датчане – шнапс. Из-за этого территориальный спор прозвали "войной виски".

Соглашение приветствовал премьер-министр канадской территории Нунавут

Министры иностранных дел двух арктических держав отметили окончание "самой мирной войны", заявив, что соглашение о демаркации границы стало примером решения конфликтов, в то время, как мировой правопорядок "находится под угрозой".

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