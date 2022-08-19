"Символ надежды": генеральный секретарь ООН посетил порт Одессы

Посещение порта Одессы - завершающий этап **визита Антониу Гутерриша в Украину – второго с начала российского вторжения.

Генеральный секретарь ООН вместе с министром инфраструктуры Украины проинспектировал погрузку судов, отправляющихся в Стамбул в рамках соглашения, регулирующего экспорт украинской агропродукции через черноморские проливы.

"Менее чем за месяц из Одессы, Южного и Черноморска вышли 25 сухогрузов с зерновыми и другими продовольственными товарами. Они доставили заказчикам более 600 000 тонн продуктов питания, включая пшеницу, кукурузу, подсолнечное масло, соевые бобы," – заявил Гутерриш. Он также выразил сожаление, что мощности одесского порта не используются полностью.

Поскольку украинские порты вновь открываются, я призываю более богатые страны также открыть свои кошельки и сердца. В конце концов, работающие зерновые коридоры не имеет большого значения для стран, которые не могут позволить себе купить товар. Снижение цен на мировых рынках мало что даёт, если это не отражаются на ценах в конкретных странах. Антониу Гутерриш Генеральный секретарь ООН

Доставка продовольствия по морю – это основной маршрут для украинского экспорта. В гораздо меньших объёмах товары также везут поездом через Польшу и Румынию.

В пятницу турецкие СМИ сообщили, что сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса бросил якорь в порту Измира (Алсанджак). На его борту почти 12 тысяч тонн кукурузы, что вдвое превышает грузоподъёмность поезда с зерном, который накануне прибыл в румынский город Галац для последующей транспортировке по Дунаю в порт Констанца на Чёрном море.