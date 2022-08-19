"Символ надежды": генеральный секретарь ООН посетил порт Одессы

"Символ надежды": генеральный секретарь ООН посетил порт ОдессыКомментарии
Посещение порта Одессы - завершающий этап **визита Антониу Гутерриша в Украину – второго с начала российского вторжения.
Генеральный секретарь ООН вместе с министром инфраструктуры Украины проинспектировал погрузку судов, отправляющихся в Стамбул в рамках соглашения, регулирующего экспорт украинской агропродукции через черноморские проливы.
"Менее чем за месяц из Одессы, Южного и Черноморска вышли 25 сухогрузов с зерновыми и другими продовольственными товарами. Они доставили заказчикам более 600 000 тонн продуктов питания, включая пшеницу, кукурузу, подсолнечное масло, соевые бобы," – заявил Гутерриш. Он также выразил сожаление, что мощности одесского порта не используются полностью.
Доставка продовольствия по морю – это основной маршрут для украинского экспорта. В гораздо меньших объёмах товары также везут поездом через Польшу и Румынию.
В пятницу турецкие СМИ сообщили, что сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса бросил якорь в порту Измира (Алсанджак). На его борту почти 12 тысяч тонн кукурузы, что вдвое превышает грузоподъёмность поезда с зерном, который накануне прибыл в румынский город Галац для последующей транспортировке по Дунаю в порт Констанца на Чёрном море.