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Мексика

Мексика: исчезновение 43 студентов было государственным преступлением

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 Euronews
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Родственники пропавших студентов держат плакаты с их фотографиями. 10 июля 2020.
Родственники пропавших студентов держат плакаты с их фотографиями. 10 июля 2020.   -   Авторское право  AP Photo/Fernando Llano

Исчезновение 43 мексиканских студентов в 2014-м году было преступлением с участием местных и федеральных чиновников высокого ранга, заявили в МВД Мексики.

По данным властей, восемь лет назад студентов педагогического колледжа в городе Игуала, часто участвующих в акциях протеста, задержала полиция и передала на расправу местному наркокартелю "Геррерос Унидос". По версии следствия, заказчиками похищения могли быть мэр города с супругой.