Мексика: исчезновение 43 студентов было государственным преступлением

Исчезновение 43 мексиканских студентов в 2014-м году было преступлением с участием местных и федеральных чиновников высокого ранга, заявили в МВД Мексики.

По данным властей, восемь лет назад студентов педагогического колледжа в городе Игуала, часто участвующих в акциях протеста, задержала полиция и передала на расправу местному наркокартелю "Геррерос Унидос". По версии следствия, заказчиками похищения могли быть мэр города с супругой.