Мексика: 100 000 пропавших без вести

Безнаказанность и разрушенные семьи — таков результат тревожно растущего числа предполагаемых похищений людей в Мексике. В понедельник в стране был побит печальный рекорд: 100 тысяч человек числятся пропавшими без вести с момента начала регистрации таких случаев в 1964 году.

Нарастающая тенденция вызывает обеспокоенность у правозащитных организаций, которые призывают правительство принять срочные и решительные меры для преодоления кризиса, который, по их мнению, выходит за рамки официальных цифр.

Поисковик-спасатель Грасиела Перес говорит:

"Правительство признало, что были исчезновения. Но исчезновения всё ещё есть, а это означает, что неспособность справиться с организованными преступными группировками остаётся, и я бы навала это соучастием, бездействием или сговором с ними".

Гражданское общество сыграло важную роль в том, чтобы сделать проблему видимой, но это не подкрепляется правительственными мерами. Но Международный комитет Красного Креста всё же приветствует создание централизованного реестра как шаг вперед в поиске и предотвращении.

Марлен Хербиг, руководитель программы пропавших без вести Международного комитета Красного Креста (МККК):

"Это ужасная цифра, которая говорит о страданиях тысяч семей, ищущих пропавшего без вести любимого человека. Это больше, чем цифры, за каждой из них стоит своя история".

Внезапные исчезновения людей в Мексике начались в 1960–1980-х годах, но их число резко возросло с 2000-х с распространением незаконного оборота наркотиков и войны против картелей, которую вело правительство экс-президента Фелипе Кальдерона с 2006 по 2012 год.

Родственники пропавших не прекращают их поиски, несмотря на препятствия, среди которых высокий уровень насилия в Мексике, а также редкое и в основном запоздалое привлечение к ответственности.