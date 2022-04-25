Женщины Мексики: "Нам страшно жить в этой стране"

"Cправедливости и правосудия во имя жертв фемицида!" С таким требованием сотни мексиканок вышли на улицы Мехико, возмущённые бездействием властей и правоохранительных органов.

Протесты были вызваны ходом расследования дела Дебаньи Эскобар, исчезнувшей 9 апреля. Тело 18-летней девушки было найдено на прошлой неделе в подвале отеля в Монтеррее, причем самими сотрудниками, а не полицейскими, которые наведывались туда не единожды.

Пока шли поиски Дебаньи, в том же штате - Нуэво-Леоне - обнаружили тела еще пяти ранее пропавших девочек и женщин.

Дебани, Хуана, Наталья, Памела... Мексиканки напуганы, чувствуют себя беспомощными и незащищенными, говорят участницы манифестации.

"Я здесь, потому что как и все присутствующие, я в гневе, очень возмущена и мне страшно жить в стране, где происходит то, что случилось с Дебаньи", - делится эмоциами одна из демонстранток.

"Прокуроры, судьи, полицейские - коррумпированные, бесполезные, равнодушные к чужой беде", - вторит ей другая.

"Мы не какие-то плохие, истеричные. Мы вершим историю. Потому что отдаём должное тем, кого больше нет с нами, мы возвысили свой голос и будем продолжать своё дело столько времени, сколько потребуется", - утверждает эта женщина.

"Власти не делают то, что должны, своевременно. Когда кто-то пропадает, они отстраняются или растеряны. Они продолжают настаивать на том, что надо выждать 72 часа прежде, чем начать поиски. Вместо того, чтобы искать пропавших без вести, следственные органы сидят сложа руки", - говорит мама пропавшей девушки по имени Памела.

В последние годы в Мексике наблюдается рост насилия в отношении женщин. Число убийств выросло с 977 в 2020 году до 1015 в 2021-ом. Это только по официальным данным. Фактически, их гораздо больше, утверждают правозащитники.

В этом году пропали без вести 1600 женщин. Больше половины из них до сих пор не найдены.