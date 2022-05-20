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Мексика

Ежедневно в Мексике убивают 11 женщин

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Акция протеста против фемицида в Мексике
Акция протеста против фемицида в Мексике   -   Авторское право  Fernando Llano/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Правозащитники и члены феминистских ассоциаций собрались на главной площади Мехико, протестуя против роста числа убийств женщин в стране и их безнаказанности. Акция была стилизована под панихиду по справедливости.

По официальным данным, в Мексике ежедневно убивают 11 женщин.

Зачастую расследованием фемицидов занимаются семьи, не рассчитывая на помощь правоохранительных органов.

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