Несколько сотен евреев из Украины нашли убежище на берегу озера Балатон в Венгрии.

В здании курортного отеля, ранее принадлежавшего венгерскому правительству, людям предоставляют поддержку представители Федераций еврейских общин Венгрии и Украины.

Сейчас на берегу Балатона проживают примерно 400 человек, еще около 500 хотели бы сюда приехать из Украины.

Главный раввин венгерской федерации Шломо Кёвеш рассказывает, что это первый лагерь для еврейских беженцев, который способен вместить столько людей.

"Сейчас это особенное место, поскольку это единственный лагерь для еврейских беженцев в Европе такого размера, где все – не только евреи - могут почувствовать себя частью общины, придерживаться своих религиозных обычаев, правил питания, быть вместе", - говорит Кёвеш.

По словам раввина, звонков от тех, кто хотел бы на время приехать на Балатон поступает все больше и больше.

"Нам звонят, как из Украины, так и из других стран Европы, где люди надеялись найти постоянное убежище, но не смогли. Это и те, у кого нет определенности, так как их родные, в первую очередь мужья, возвращаются в Украину на войну", - рассказывает Кёвеш.

Федерация еврейских общин Украины оказывает поддержку всем страдающим от войны в Украине, помогает эвакуироваться в Израиль, Польшу, Венгрию, Молдавию. Лагерь для беженцев на озере Балатон не единственный. Еще один центр работает в Варшаве.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в результате российской агрессии Украину покинули более шести миллионов человек. Большинство из них приняла Польша, почти половину всех уехавших, Венгрия и Румыния - примерно по миллиону человек.