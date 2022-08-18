Британские инструкторы тренируют сотни украинских военных

Бывшие инженеры и бизнес-аналитики, мужчины и женщины, люди разных возрастов — несколько сотен украинских военных сейчас проходят обучение на одной из баз Вооруженных сил Великобритании. В течение нескольких недель украинцы будут учиться у британских инструкторов стрельбе, оказанию первой помощи на поле битвы и — самое главное — ведению боя в городских условиях.

Всего в Лондоне пообещали тренировать по десять тысяч украинских военнослужащих каждые три месяца. Многие из них — добровольцы и до приезда в Южную Англию почти не участвовали в боевых действиях. Зато инструкторы — опытные офицеры, проходившие службу в Ираке и Афганистане. Вместе с британцами тренировки проводят военные из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии и северных стран.

Когда украинцам придет время отправляться на фронт, они увезут с собой еще и новую форму, каски и другое снаряжение — всё это часть британского пакета военной помощи Киеву на сумму в 2,3 млрд фунтов стерлингов.