В Норвегии, несмотря на кризис, останавливают ТЭЦ

Государственная нефтегазовая компания Норвегии, несмотря на протесты, готова закрыть газовую электростанцию Монгстад на западе страны. Открытый в 2009-м, этот комплекс привлекал неизменное внимание экологов, а хозяевам принёс огромные убытки. Но против прекращения работы прямо сейчас, на фоне энергетического кризиса, выступили многие бизнесмены и местные власти.

Хотя норвежская энергетика не сильно зависит от углеводородов, кризис затронул и её тоже. Тарифы на свет выросли в среднем в три раза, а из-за особенностей местной энергосистемы цены на электричество в соседних городках могут различаться в несколько раз, и многие небольшие предприятия оказались в тяжёлой ситуации.

До начала войны Норвегия была вторым после России поставщиком углеводородов в Европу. За последние несколько месяцев королевство резко нарастило добычу, чтобы компенсировать отказ от российского газа. В начале июля норвежские нефтяники организовали забастовку, требуя повышения зарплат, чтобы компенсировать инфляцию.