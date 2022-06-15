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Россия

IKEA продаст мебельные фабрики в России

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 Euronews
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"Последний день Икеи" 3 марта
"Последний день Икеи" 3 марта   -   Авторское право  AP/The Associated Press

Компания IKEA намерена полностью свернуть свою деятельность в России. Об этом журналистам сообщили её сотрудники и представители профсоюзов по итогам собраний с руководством.

В официальном заявлении фирмы говорится о "дальнейшем сокращении масштабов бизнеса". Значительной части работников предложат уйти; зарплату сохранят до конца лета, а страховку — до конца года. IKEA намерена продать все четыре российских мебельных фабрики. Будут закрыты логистические центры в Москве и Минске. Розничную торговлю шведская компания возобновлять не планирует, но в ближайшее время руководство обещают устроить онлайн-распродажу, чтобы освободить склады — которые тоже будут проданы.

IKEA ещё в начале марта объявила, что "приостанавливает" деятельность в России и Беларуси. Тогда это объясняли нарушением поставок и проблемами из-за зарубежных санкций. Численность сотрудников фирмы в России достигает 15 тысяч человек.

При этом торговые центры "Мега", которые принадлежат той же группе, что и IKEA, продолжают работу.