«Вкусно и точка»: привычные рестораны под новым названием

В России снова стали открываться рестораны быстрого питания «Макдоналдс», но теперь под новым именем — «Вкусно и точка». Одним из первых открылся ресторан на Пушкинской площади, где в 1990 г. был открыт первый российский «Макдоналдс». Хозяева сети обещают посетителям сохранить привычную атмосферу, хотя некоторые типичные для макдональдсов названия из меню исчезнут.

«В нашем меню больше не будет некоторых продуктов, например, Бигмак и Макфлури, — объяснил генеральной директор сети "Вкусно и точка" Олег Пароев. — Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом "Макдоналдс". Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появится достойная замена этим продуктам, которая, я уверен, наши потребители оценят и полюбят».

«Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России вскоре после начала российско-украинской войны. Об окончательном решении уйти с российского рынка американская компания объявила 16 мая. Новую сеть открывает бывший владелец франшизы «Макдоналдса» в России Александр Говор.