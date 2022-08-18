Ракетный удар по Харькову: семь погибших, 18 пострадавших

Еще пять взрывов прогремели в Харькове под утро четверга, заявил мэр города Игорь Терехов. По его словам, снаряды упали в Слободском и Холодногорском районах, по меньшей мере два человека пострадали.

Накануне российские войска нанесли удар по общежитию в Салтовском районе Харькова, сообщили местные власти. По их последним данным, семь человек погибли, 18 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении назвал произошедшее "подлым и циничным ударом по гражданским, который не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора".

Сам глава Украины сейчас готовится к трехсторонним переговорам о ситуации на Запорожской АЭС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Последний уже прибыл в страну и собирается также посетить порт Одессы, откуда по стамбульскому соглашению вывозится за границу украинское зерно. В среду еще четыре судна с грузом подсолнечника и кукурузы покинули местные порты. Всего же после снятия российской блокады и открытия "зернового коридора" из Украины вышли уже более двадцати сухогрузов с продовольствием.

Между тем в оккупированном российской армией Мариуполе полным ходом идет стройка: российский вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал отстроить почти целиком разрушенный город за три года. На это собираются потратить миллиарды рублей — в том числе и из бюджета Санкт-Петербурга нового города-побратима Мариуполя.