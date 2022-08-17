Батальон "Монако": расследование украинских журналистов о VIP-беженцах на Лазурном берегу

Интернет-издание "Украинская правда" опубликовало материал по результатам журналистского расследования, проведенного его сотрудниками на Лазурном берегу Франции.

"УП неоднократно получала сигналы о том, что в Монако, Монте-Карло и Ниццы сконцентрировалось до неприличия много украинских так называемых VIP-беженцев, - отмечает издание. - Назывались разные фамилии и адреса довольно известных в Украине личностей. Но сотрудники УП решили, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Увиденное сильно контрастирует с тем, что шестой месяц переживает Украина и простые украинские граждане".

Лазурный берег исторически - одно из излюбленных мест для летнего отдыха представителей мировой элиты. Именно поэтому сложно понять, зачем украинские миллионеры и миллиардеры, не одно десятилетие ослаблявшие страну, решили "пересидеть" войну именно там, на виду у всего мира, который сейчас помогает сделать Украину крепче.

Худшей антирекламы, кажется, чем "Бентли" и "Майбахи" последних моделей с украинскими номерами, пестрящие повсюду на улицах Монте-Карло, Ниццы и других курортных городков на Лазурном берегу, не найти. Уже не говоря о том, что у местных жителей возникает очень много вопросов по поводу присутствия молодых, здоровых украинских мужчин на французских курортах во время войны на их родине и откровенное раздражение от дорогих автомобилей и кичащихся люксовыми нарядами и аксессуарами их спутниц.

Яхта Z

"Монако. На онлайн радаре мы замечаем яхту украинского олигарха, четвертого в списке самых богатых людей Украины Константина Жеваго", - рассказывают журналисты, отмечая, что его яхта под названием "Z", стоимостью около 70 миллионов долларов, ранее была замечена на Ибице, а затем в Пальма-де-Майорке. Яхта Жеваго не заходит в порт Монте-Карло, а остается стоять у берегов Монако в течение нескольких дней.

В сентябре 2019 года против Жеваго было открыто уголовное производство по его возможной причастности к хищению 2,5 млрд гривен. Позднее он был объявлен в международный розыск. До сих пор, как пишут журналисты, местонахождение Константина Жеваго было неизвестно. Но они утверждают, что видели Жеваго на яхте, которая вскоре отправилась в Сен-Тропе, а затем на Сардинию.

Шикарные апартаменты и казино

"Константин Жеваго не единственный представитель украинской элиты, который "пересиживает" войну на родине в Монако", - говорится в видеорасследовании. По данным источников "Украинской правды", родственники народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Григория Суркиса не первый год орендует аппартаменты в 5-ти звездочном отеле Monte-Carlo Bay. Из фотографий в Инстаграме дочери Суркиса Светланы, можно сделать вывод, что женщина бывала в этом отеле регулярно и в разные годы. По информации УП, годовая аренда таких апартаментов стоит около 2 миллионов евро.

В начале военного вторжения России в Украину "Украинская правда" рассказывала о том, что, как свидетельствовал оказавшийся в распоряжении УП документ пограничников, Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Собеседники УП в ГПСУ сказали, что они уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте задекларировали 17,6 миллионов долларов.

Братья-бизнесмены тогда опротестовали информацию, опубликовав документы с венгерской стороны. Одако эти документы касаются только братьев Суркисов, но не их родственников. Сегодня братьев Суркисов регулярно видят в местном знаменитом казино Монте-Карло. Недавно здесь был замечен их припаркованный автомобиль".

"Бентли" и другие средства передвижения

Здесь же можно было наблюдать автомобиль Bentley Flying Spur с днепровской регистрацией, стоимость которого начинается от 300 тысяч долларов. На нем, как говорится в репортаже, к казино подъехал днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев, 45-й в списке самых богатых людей Украины.

Возле разных отелей и ресторанов в Монте-Карло часто можно увидеть Mercedes-Benz GLS 2021 года выпуска с киевской регистрацией. Журналисты проследили, куда направляется этот автомобиль. Он движется из Монако в сторону Ниццы и поворачивает на один из самых живописных мысов Лазурного побережья Кап-Ферра. Через несколько минут машина заехала на территорию имения, в котором, по информации УП, проживает народный депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар. Он покинул Украину за несколько дней до военного вторжения России в Украину, и с тех пор в Раде об этом депутате ничего не слышали.

Самая дорогая вилла в мире

"Недвижимость на Кап-Ферра считается одной из самых дорогих на Лазурном побережье, - напоминают журналисты. - Расположенная здесь вилла бельгийского короля Леопольда Второго в 2017 году была названа компанией Bloomberg самой дорогой в мире. А в 2019-м ее приобрёл самый богатый человек Украины Ринат Ахметов более чем за 200 миллионов евро".

Вилла Леопольда Второго JEAN CHRISTOPHE MAGNENET / AFP

Дворец Ахметова находится через дорогу от имения, где проживает Столар. Мо мнению журналистов УП, украинские бизнесмены и политики превратили Кап-Ферра во французскую Конча-Заспу.

За несколько дней наблюдений журналисты установили, что как минимум в десять имений на Кап-Ферра приезжают автомобили с украинскими номерами.

Депутатские обязанности

Центральная улица Кап-Ферра - бульвар генерала Де Голля. Здесь журналисты встретили двух мужчин, возвращающихся с пробежки. Один из них - народный депутат от партии ОПЗЖ Игорь Абрамович, который также покинул Украину за несколько дней до военного вторжения России. За эти месяцы, как утверждает УП, он ни разу не приезжал на родину и не посещал Раду. Второй мужчина - Сергей Вязьмикин, бывший и.о. начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

В мая 2022 года в Верховной Раде была создана депутатская группа "Восстановление Украины", в которую вошли и Вадим Столар, и Игорь Абрамович. Однако, похоже, восстанавливать страну эти депутаты собираются из Ниццы...