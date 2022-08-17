Чешская компания поможет в восстановлении гражданской ифраструктуры Украины

Ччешская компания, использующая технологии 3D-печати, надеется помочь в восстановлении поврежденной инфраструктуры Украины. Цифровая печать по бетону позволит ускорить строительные работы и сэкономить до 70% материалов.

В ICE Industrial Services делегации украинских специалистов представили новую технологию. Ожидается, что фирма внесет существенный вклад в реконструкцию разрушенных войной городов и деревень.

Валерий Другановский, директор строительной фирмы Rodnicek: "Мы будем использовать эти технологии для создания инфраструктуры, для защиты объектов гражданской инфраструктуры - школ, остановок, и бомбоубежищ".

Чешская компания уже поставила первую модульную оборонную систему в Украину. Это противотанковые укрытия. Сейчас обсуждаются способы "перепечатать" дома, больницы и школы для страны. Речь идет о печати на местах.

Марек Злох, инженер, ICE: "Это технологическое решение реализуется на подготовленной площадке: 3D-принтер печатает цементным составом, и так воплощает трёхмерную модель в реальности”.

Программа ICE Coral позволяет построить полностью автономный дом, оборудованный солнечными панелями и системой центрального отопления, с несколькими жилыми комнатами.

Такие дома (возможны несколько вариантов конструкции и дизайна) можно расположить на любой местности. Это лишь вопрос времени, когда первые подобные жилища будут построены в Украине по новой технологии.