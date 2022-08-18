Китай требует отменить торговые переговоры США и Тайваня

Китай потребовал от США отменить переговоры с Тайванем о масштабном торговом соглашении. Ранее было объявлено, что новый раунд консультаций между Вашингтоном и Тайбэем состоится осенью. На фоне нового обострения ситуации Тайвань проводит собственные учения сил ПВО.

Сунь Лифан, представитель минобороны Тайваня:

"Мы решительно осуждаем военные провокации коммунистического Китая вокруг Тайваня на море и в воздухе, подрыв мира в регионе. Постоянные интенсивные тренировки и поддержание боеготовности — обязанность всех солдат, поэтому военные операции коммунистического Китая просто дают нам ещё один повод провести учения".

Китай, по сообщениям Тайбэя, не ослабляет военное присутствие у острова, который считает частью своей территории. Сразу два за месяц визита официальных лиц США на Тайвань в Пекине считают агрессивным шагом.

Ван Вэньбинь, представитель МИД КНР:

"Визит Пелоси на Тайвань при попустительстве и молчаливом одобрении США является регрессивным шагом, который серьезно нарушил суверенитет Китая, серьёзно повлиял на внутренние дела Китая и подорвал мир и стабильность в районе Тайваньского пролива. Китай должен дать решительный ответ. Наша позиция законна, разумна и правомерна. Наши действия решительны, весомы и соразмерны".

В понедельник Тайвань посетила делегация конгрессменов во главе с сенатором-демократом Эдом Марки. Американские парламентарии встретились в том числе с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Причём заранее о поездке известно не было.