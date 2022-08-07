Китай - США - Тайвань: взаимные обвинения

Китай провел очередные военные учения в районе Тайваня, имитируя атаки на тайваньские военные корабли - четырёхдневная демонстрация военной силы с применением ВМФ, самолётов и беспилотников стала ответом на визит американского политика Нэнси Пелоси на остров на этой неделе.

Министерство обороны Тайваня ранее сообщило, что направило самолеты и корабли, чтобы "надлежащим образом отреагировать на китайские манёвры". Премьер-министр Тайваня Су Цзэн-чан заявил, что Китай "высокомерно применил военные действия, чтобы подорвать региональный мир и стабильность".

Китайские дипломаты продолжают свою кампанию по возложению вины на США утверждая, что Вашинтон "создал хаос в регионе".

В субботу официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Поднебесной, отметив, что Белый дом не должен был допустить визит Нэнси Пелоси на Тайвань на прошлой неделе.

США в свою очередь обвинили Пекин в "провокации" и "безответственности". Несмотря на то, что в районе проведения учений проходят важные торговые пути, Пекин предостерёг от их использования вплоть до полудня воскресенья.

"Это почти половина мирового контейнерного флота. В этом году почти 90% крупнейших судов мира проходят через Тайваньский пролив. С момента запуска своих ракет Пекин предпринял безответственный шаг. Они перекрыли восемь зон, в которых наши страны могли работать вместе", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен

Срок действия навигационных предупреждений Пекина в связи с ними истёк, за исключением одного района, и Китай не продлил учения, как ранее предполагали некоторые аналитики. Министерство транспорта Тайваня заявило, что полёты через его воздушное пространство постепенно возобновились в воскресенье около полудня, поскольку большинство уведомлений о китайских военных учениях вблизи острова "больше не действуют".

Глава МИД КНР Ван И встретился в пятницу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по просьбе последнего в кулуарах встреч министров иностранных дел по восточноазиатскому сотрудничеству. Обе стороны договорились поддерживать стратегическую координацию и углублять практическое сотрудничество.

Ван дал всеобъемлющий отчёт о "законной позиции Китая по тайваньскому вопросу" и высоко оценил немедленное подтверждение Россией принципа единого Китая и противодействия любым попыткам, "посягающим на суверенитет и территориальную целостность КНР", что было призвано свидетельствовать о стратегическом сотрудничестве на высоком уровне.

Пекин объявил, что проведёт дополнительные военные учения вблизи южной части Жёлтого моря и Бохая, недалеко от Южной Кореи. Ожидается, что манёвры начнутся в понедельник, 8 августа, и продлятся до 8 сентября.