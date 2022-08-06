Тайвань обвиняет КНР в подготовке нападения

Тайвань обвиняет КНР в подготовке нападенияКомментарии
Министерство обороны Тайваня обвиняет вооружённые силы КНР в отработке сценария нападения на остров. Пекин объявил о масштабных манёврах в регионе на фоне подготовки визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она посетила Тайвань в рамках своего азиатского турне, завершившегося в четверг.
Власти КНР расценили первый за четверть столетия визит столь высокопоставленного представителя Вашингтона как нарушение принципа «единого Китая». КНР приостановил международное сотрудничество с США по целому ряду вопросов, в том числе по борьбе с изменением климата.
В Вашингтоне в ответ заявили, что не хотели провоцировать кризис. Белый дом обвиняет Пекин в использовании визита Пелоси как предлога для наращивания военной активности и обещает и дальше поддерживать Тайвань.
В ходе азиатского турне Нэнси Пелоси сопровождала военно-морская ударная группа во главе с авианосцем «Рональд Рейган». После завершения поездки спикера Палаты представителей Вашингтон принял решение пока не отзывать свои корабли из региона.