Тайвань обвиняет КНР в подготовке нападения

Министерство обороны Тайваня обвиняет вооружённые силы КНР в отработке сценария нападения на остров. Пекин объявил о масштабных манёврах в регионе на фоне подготовки визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она посетила Тайвань в рамках своего азиатского турне, завершившегося в четверг.

Власти КНР расценили первый за четверть столетия визит столь высокопоставленного представителя Вашингтона как нарушение принципа «единого Китая». КНР приостановил международное сотрудничество с США по целому ряду вопросов, в том числе по борьбе с изменением климата.

В Вашингтоне в ответ заявили, что не хотели провоцировать кризис. Белый дом обвиняет Пекин в использовании визита Пелоси как предлога для наращивания военной активности и обещает и дальше поддерживать Тайвань.

Не было никаких причин для такой эскалации, которую мы наблюдаем со стороны Китая. То, что они делают, знаете, совершенно безответственно. Мы же продолжим наши усилия по поддержанию открытых линий связи с Пекином и при этом будем защищать наши интересы и ценности в регионе. Это то, чего мир ожидает от Соединенных Штатов и Китая, и мы призываем Пекин также придерживаться своих обязательств, когда речь идёт о диалоге по климату. Жан-Пьер Карин пресс-секретарь Белого дома

В ходе азиатского турне Нэнси Пелоси сопровождала военно-морская ударная группа во главе с авианосцем «Рональд Рейган». После завершения поездки спикера Палаты представителей Вашингтон принял решение пока не отзывать свои корабли из региона.