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Словакия

Поставки оружия Украине поддерживает половина словаков

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 Euronews
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Украина уже получила первые словацкие гаубицы Zuzana 2
Украина уже получила первые словацкие гаубицы Zuzana 2   -   Авторское право  Кадр из видео министерства обороны Словакии

На прошлой неделе вооружённые силы Украины получили первые самоходные гаубицы из Словакии. Ещё в апреле Братислава отправила Киеву системы ПВО и планирует дальнейшие поставки. Но по данным опросов, около половины словаков против отправки оружия Киеву, а треть граждан страны, несмотря на всё происходящее, считают Россию стратегическим партнёром, а Запад и США в частности — угрозой.

В словацком правительстве говорят, что знают об этом разделении общественного мнения. Официальная Братислава винит в этом российскую пропаганду и заявляет, что готова противодействовать усилиям Кремля, несмотря на развивающийся в самой Словакии правительственный кризис.

Ярослав Надь, министр обороны Словакии:

"Российская пропаганда делает все возможное, чтобы население задумалось о прекращении или блокировании передачи военной техники Украине. Но действующее правительство решило безусловно продолжать это делать, потому что нам нужно помогать украинцам — они этого заслуживают; и мы очень хорошо понимаем, что означает оккупация".

Ближе к осени Братислава собирается отправить Киеву свои истребители — модернизированные в нулевых МиГ-29. Правда, взамен власти Словакии ожидают компенсацию, за которую можно будет приобрести самолёты западного производства.

В словацких социальных сетях — множество разговоров о том, что республика таким шагом объявит России войну. Словацкая полиция назвала такие сообщения фейками. Но многие словаки предпочитают верить Москве, а не Западу. Западные аналитики уверены, что одна из причин — недостатки словацкого школьного образования.

Доминика Хайду, GLOBSEC:

"Словацкие школьники мало способны к критическому мышлению, что, конечно, делает их более уязвимыми для дезинформации и теорий заговора."

Йоханнес Плешбергер, Euronews:

"Отправит ли Словакия оружие Украине и сколько, зависит не только от настроений населения. Нынешний коалиционный кризис в словацком правительстве также может изменить некоторые решения, принятые ранее".