Украинцы в Берлине живут в контейнерах

В Берлине негде размещать просителей убежища. Мест практически не осталось в том числе из-за постоянного наплыва украинцев. Всего с конца февраля Германия приняла около 900 тысяч человек. Лишь немногие из них живут у родственников или сумели устроиться сами.

Около 400 украинцев живут сейчас в контейнерном посёлке на лётном поле закрытого аэропорта "Темпельхоф". Этот комплекс построили на фоне миграционного кризиса ещё в 2017 году, и тогда его считали временным.

"У нас здесь будет ребенок. Мы собираемся остаться тут. Нам очень нравится Берлин, и мы уже нашли здесь много предложений. Нам нравится менталитет, очень хорошие люди, никакой злобы", — говорит Альбина Кирсан из Одессы.

"Моей дочери нужна помощь, потому что она очень неспокойна из-за войны. Мне и моей маме проще, может быть потому, что мы взрослые; но для ребенка это очень тяжело", — рассказывает Светлана Галун.

В Берлине, по данным столичных властей, размещены более 25 тысяч беженцев — и не только украинцев. К осени и зиме необходимо найти ещё минимум три тысячи мест. Ситуация осложняется тем, что некоторые федеральные земли уже прекратили принимать просителей убежища.