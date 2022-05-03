Украина: расследование военных преступлений российских войск

Правозащитная организация Human Rights Watch задокументировала несколько случаев нарушения российскими солдатами законов военного времени в отношении мирных жителей на оккупированных территориях Черниговской, Харьковской и Киевской областей Украины, включая изнасилования, казни и пытки.

Несколько обгоревших тел доставлены в приёмный пункт института судебно-медицинской экспертизы в Чернигове. Здесь выясняют причину смерти и то, какое оружие было использовано. Проверяют также, не подвергались ли убитые пыткам или изнасилованиям. По словам главы учреждения Юрия Полика, эксперты зафиксировали ряд повреждений, нанесённых телам оружием, запрещённым Женевской конвенцией".

"На территориях, которые были оккупированы российскими войсками, были люди с признаками пыток, это такое, как связанные руки, ноги различными подручными предметами, типа скотчем, верёвкой, кабелем и с последующим расстрелом их, по типу казни. То есть люди были расстреляны в голову или расстреляны из автомата с небольшого расстояния".

Когда российские войска покидали занятые ими города, они оставляли мины, взрывчатку и танковые гранаты. Их прятали в домах, садах и в машинах, на улицах и в школах. Это село под Черниговом уже разминировано, и следственная группа может приступить к поискам жертв. Нужно узнать, как погибли эти люди, выяснить, были ли совершены военные преступления.

Покидая занятые территории, российские военные оставляли мины, взрывчатку и танковые гранаты. Их прятали в домах, в садах и в машинах, на улицах и в школах. Себльчапне рассказывают, как им жилось во время оккупации. Российские солдаты жили в их домах несколько недель:

"За девочками пошли... Здесь ходили слухи, что одна девушка жаловалась их начальнику, а этот парень им тогда насолил. В деревне всё крали, поросят убивали, кур резали, грабили, столько ужасного сделали".

Важно опознать убитых и как можно скорее их похоронить, всё это часть работы по регистрации российских военных преступлений. Здесь покоятся они, гражданские жертвы войны, женщины, мужчины и дети.