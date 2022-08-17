Война в Украине, 175-й день: главное. Контрнаступление Украины и пробки в Крыму

Удары по Одесской области

Утром в среду россияне атаковали ракетами Одесскую область, что вызвало разрушения и пожар на базе отдыха и в нескольких частных зданиях. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. По последним данным, ранения получили 3 человека. Спасательная операция продолжается.

Цели России

Цель России остается неизменной: добиться смены власти в Киеве и установить контроль над большей частью Украины. Но вместе с тем Кремль пытается замаскировать свои истинные задачи. Так считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Они отмечают, что Владимир Путин, описывая цели войны России в Украине в своем выступлении на форуме "Армия-2022", не упомянул о территории за пределами Донецкой и Луганской областей. "Наши воины вместе с "бойцами Донбасса" с честью выполняют свой долг, борются за Россию, за мирную жизнь в "Донецкой и Луганской народных республиках", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают "землю Донбасса", - сказал российский президент.

Эксперты ISW считают, что это заявление резко контрастирует с ранее сформулированными военными целями России - по "денацификации" и "демилитаризации" Украины. Но в то же время оно противоречит действиям России по аннексии оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Контрнаступление Украины

В отчете Института изучения войны говорится, что атаки на российские позиции в Крыму и прилегающих к нему районах, вероятно, являются частью последовательного украинского контрнаступления с целью восстановления контроля над западным берегом реки Днепр.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак намекнул, что за взрывами в Крыму стоят ВСУ, и добавил, что уничтожение российских складов с оружием будет продолжаться "до полной деоккупации украинских территорий". По информации The New York Times, к взрывам на складе под Джанкоем причастно элитное украинское военное подразделение.

Пробки в Крыму

Еще до взрывов на военном складе на крымском мосту был зафиксирован новый рекорд суточного трафика - 15 августа в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей. Об этом сообщило российское агентство РИА Новости со ссылкой на дорожное агентство "Тамань". Сколько машин выехало из Крыма и сколько заехало, не уточняется.

Утром 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Россией полуострова раздались взрывы и был виден огонь. Сообщалось о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское. Из прилегающих районов были эвакуирован тысячи людей.

Эвакуация из села Майское Viktor Korotayev/Kommersant Publishing House via AP

Во вторник вечером газета "Коммерсант" и другие издания со ссылкой на местных жителей сообщали о серии взрывов на военной авиабазе в Симферопольском районе - над ней поднимались клубы черного дыма.

На выезд из Крыма образовались огромные очереди. Как отмечают украинские эксперты, такая тенденция наметилась еще после взрывов на военном аэродроме Саки 9 августа.

На этом фоне в украинском руководстве снова заговорили о планах разрушить Крымский мост. Об этом в интервью британской газете Guardian заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он назвал транспортную артерию, соединяющую оккупированный полуостров с Россией, "незаконной" и заявил о ее важном военном значении.

Крымский мост. Архивное фото ALEXEY NIKOLSKY/AFP

О намерении уничтожить Крымский мост Киев неоднократно заявлял и ранее.