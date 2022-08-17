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Таиланд

Серия атак на юге Таиланда

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 Alexander Kazakevich
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В армии Таиланда заявили, что атаки были "направлены на подрыв экономики трёх южных провинций".
В армии Таиланда заявили, что атаки были "направлены на подрыв экономики трёх южных провинций".   -   Авторское право  AP Photo/Sumeth Panpetch

Взрывы и поджоги на юге Таиланда: по сообщению властей королевства, в ночь на среду 17 населенных пунктов в провинциях Яла, Паттани и Наратхиват подверглись скоординированным атакам, в результате которых семь человек получили лёгкие ранения.

Главными целями нападавших стали автозаправочные станции, небольшие магазины и продуктовые лавки. Ответственность за взрывы пока никто не взял.

Инциденты нередко возникают в трёх южных регионах Таиланда с преимущественно мусульманским населением, расположенных вдоль границы с Малайзией. На протяжении десятилетий здесь не утихает вооружённый конфликт с участием радикальных группировок, выступающих на создание независимого исламского государства или вхождение в состав Малайзии.

По данным мониторинговой группы Deep South Watch, с 2004 года в результате вооружённых действий погибли более 7 300 человек. Мирные переговоры, начавшиеся в 2013 году, неоднократно срывались.

Видеомонтаж • Alexander Kazakevich