В Донецке пятерых иностранцев обвинили в наёмничестве

Пятеро иностранцев, граждан Швеции, Хорватии и Великобритании, предстали перед верховным судом самопровозглашенной ДНР.

Их обвиняют в участии в военных действиях на стороне Украины в качестве наемников и подготовке насильственного захвата власти. На суде все пятеро не признали свою вину. Если суд докажет обратное, им грозит наказание вплоть до смертной казни.

В июне там же в Донецке по аналогичному обвинению приговорили к высшей мере наказания двух британцев и марокканца. Приговор не вступил в силу, так как был обжалован защитой.

В то же время все громче звучат призывы к запрету въезда в Европу для граждан России.

В настоящее время 10 стран шенгенского договора ограничили или прекратили выдачу россиянам отдельных въездных документов, а Эстония и вовсе запретила с 18 августа въезд по ранее выданным Таллином визам.

В свою очередь на встрече лидеров стран Северной Европы в Осло против полного запрета на въезд россиян в Европу выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ:

— Для нас важно понимать, что многие бегут из России, потому что не согласны с режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны еще больше усложнять для них путь к свободе.

Санна Марин, премьер-министр Финляндии:

— Простые россияне не начинали войну, но в то же время мы должны осознавать, что они ее поддерживают. Я считаю неправильным, что граждане России могут путешествовать, въезжать в Европу, в Шенгенскую зону, быть туристами, осматривать достопримечательности в то время как Россия убивает людей в Украине - это неправильно.

Актер Лив Шрайбер и бывший футболист Андрей Шевченко посетили Бородянку Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Накануне президент Владимир Зеленский принял американского актера Лива Шрайбера и бывшего футболиста Андрея Шевченко. Оба приехали в Киев в качестве послов украинской платформы по сбору средств United24.

Проект был запущен Зеленским как основная площадка для сбора пожертвований в поддержку страны.