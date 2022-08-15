Российские и украинские военные вновь заявляют о своих успехах

Генштаб Украины заявляет о подготовке контрнаступления и о безуспешной попытке российских войск прорвать оборону в Харьковской области. В официальных сводках говорится об обстреле населённых пунктов из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Российское командование заявляет о гибели десятков украинских военных, а также об уничтожении складов с оружием, боеприпасами и топливом в этом регионе.

Украинская сторона сообщает о жертвах среди мирного населения. Есть убитые в результате обстрелов. В припортовой зоне под Одессой по меньшей мере три человека погибли из-за взрыва мины: люди купались в опасном месте.

В российских и украинских сводках говорится также о продолжающихся боях к северу и западу от Донецка.

Удары по гражданским

Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении инфраструктуры и терроре против населения Украины. По подсчётам офиса президента, Россия нанесла более 20 тысяч ударов по гражданским объектам, это в 73 раза больше, чем по военным. В июле в министерстве обороны Украины говорили, что на мирные города приходятся 70% российских ударов.

Москва такие обвинения неоднократно отвергала, заявляя, что уничтожает высокоточным оружием исключительно законные цели, а украинские военные занимают позиции у жилых домов и гражданских объектов.

«Подготовка к аннексии»

Британская разведка сообщает о «продвинутой стадии» подготовки к аннексии оккупированных территорий Донбасса – с раздачей российских паспортов местным жителям и организацией голосований о статусе регионов. Впрочем, эти планы зависят от военных успехов сторон.

Аналитики отмечают, что на следующем этапе войны боевые действия могут активизироваться в Херсонской области, где Россия должна испытывать серьёзные трудности со снабжением из-за подрыва мостов через Днепр. Свою роль, как ожидается, сыграют подразделения, прошедшие подготовку в Великобритании – они возвращаются на фронт в ближайшие недели.