Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Брагим Саадун обжалуют смертный приговор, вынесенный ранее верховным судом самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Их признали виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников, а также в попытке насильственного свержения власти в ДНР.

Я надеялся, что приговор будет гораздо справедливее, учитывая обстоятельства, при которых я помогал следствию, а также то, что я сдался Донецкой Народной Республике. Хотелось бы, чтобы все было по-другому, но я предстану перед Божьим судом, когда придет время Эйден Аслин осуждённый британский подданый

В Великобритании приговор своим подданным назвали нелегитимным, заявляя, что они как военнопленные имеют право на иммунитет комбатанта.

Это действительно был мошеннический показательный процесс. Мы не должны оказывать ему никакого доверия. (...) Они были захвачены российскими войсками в Мариуполе, и с ними следует обращаться в соответствии с международным правом и Женевской конвенцией, что, безусловно, исключает показательные процессы, суды кенгуру такого рода и смертную казнь Роберт Дженрик член британского парламента от консерваторов

Ранее российская сторона заявила, что иностранные наемники не будут считаться военнопленными, а значит не подлежат обмену.

При этом адвокат одного из осуждённых Павел Косован сообщил, что они "скорее всего попросят о помиловании у главы республики".

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