Донецк: приговорённые к смерти иностранцы попросят о помиловании

Донецк: приговорённые к смерти иностранцы попросят о помилованииКомментарии
Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Брагим Саадун обжалуют смертный приговор, вынесенный ранее верховным судом самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Их признали виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников, а также в попытке насильственного свержения власти в ДНР.
В Великобритании приговор своим подданным назвали нелегитимным, заявляя, что они как военнопленные имеют право на иммунитет комбатанта.
Ранее российская сторона заявила, что иностранные наемники не будут считаться военнопленными, а значит не подлежат обмену.
При этом адвокат одного из осуждённых Павел Косован сообщил, что они "скорее всего попросят о помиловании у главы республики".
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.